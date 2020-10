Piłkarze ręczni z Gorzowa dzisiaj mieli zmierzyć się z beniaminkiem grupy B pierwszej ligi - UKS Kąty Wrocławskie. Niestety w piątek wieczorem to spotkanie zostało odwołane.

„Niestety u jednego z naszych zawodników test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Zachowujemy wszelkie rygory sanitarne i normy bezpieczeństwa. O fakcie zostały poinformowane władze ligi i klubu. To dla nas niespotykana sytuacja, z którą musimy się zmierzyć. Wierzymy, że wyjdziemy z niej silniejsi. O nowym terminie meczu będziemy was informować. Trzymajcie za nas kciuki i prosimy przestrzegajcie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny. Do zobaczenia niebawem” - poinformował gorzowski klub.