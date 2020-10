Hanna Kuraszkiewicz finansuje swoje badania konserwatorskie dzięki Stypendium Artystycznemu Prezydenta Miasta Gorzowa.

Hanna Kuraszkiewicz prowadzi badania konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Łokietka 21 Fot. Jan Wojtanowski/Urząd Miasta Gorzowa

Kamienica przy ul. Łokietka 21 była własnością architekta Willy’ego Senckpiehla, który zaprojektował wiele kamienic w przedwojennym Gorzowie. Budynek przy ul. Łokietka był jego pierwszą realizacją. O ile jednak inne kamienice były obiektami naukowych badań i analiz, to kamienica przy Łokietka jak dotąd nie znalazła się w centrum zainteresowań konserwatorskich. Hanna Kuraszkiewicz jest więc tam pionierką.

Chce określić rodzaj użytego oryginalnie materiału i polichromii. To pozwoli ustalić pierwszy kolor elewacji oraz zakres malowania obiektu. Zamierza też ustalić, jakie czynniki przyczyniają się do niszczenia elewacji, by w przyszłości wyeliminować je z użycia w czasie prac konserwatorsko-naprawczych.

Efekty swoich badań gorzowianka wykorzysta podczas pisania pracy magisterskiej. W planach jest również wystawa stypendystki, na której zaprezentuje rezultaty badań.