Mamy połowę października, w ostatnich dniach znacznie niższe temperatury, a zamiast słońca, dużo deszczu. To są same złe wiadomości dla żużla.

W czasie epidemii koronawirusa pierwszy raz dwudniowy finał Speedway of Nations, który miał się odbyć w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, został odłożony aż na 23-24 października. Ostatnio i to się zmieniło. Zawody przyspieszono o tydzień, a z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem jeszcze raz światowy żużel (identycznie było z cyklem Grand Prix 2020) ratowali Polacy, bo SoN przeniesiono do Lublina.