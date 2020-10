To już kolejna internetowa relacja z domowego meczu Warty, drugi raz za opłatą. - W cenie biletu, za 12 zł - informuje klub. Dodaje też, że każde zalogowanie to dodatkowe wsparcie dla drużyny. Rozumiemy ten argument, dziwimy się, że jednak gorzowskiemu trzecioligowcowi nie zależy na jak największej dostępności i zasięgu. Szczególnie, gdy stadion został zamknięty dla fanów. Liczymy, że w zamian piłkarze zaprezentują niezłe widowisko, warte transmisji pay per view.

Warciarze ostatnio przełamali się u siebie i teraz chcą pójść za ciosem. Z zespołem, który nie traci zbyt wielu goli. Rybniczanie ostatnio przegrali w roli gospodarza z Ruchem Chorzów 0:2 i z zamykającą tabelę Polonią w Świdnicy 1:2. Z drugiej strony mają na koncie choćby cenną wygraną 3:2 w Goczałkowicach.