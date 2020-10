Patrząc na prognozy pogody na najbliższe godziny dla Lublina, trudno nie być pesymistą. Słońca nie ma wcale, za to dużo deszczu. Reprezentanci Polski byli na początku tygodnia na lubelskim stadionie, aby choć przypomnieć sobie kąty toru, na którym ma odbyć się tegoroczny Speedway of Nations, ale ostatecznie to się nie udało.

„Informujemy, że pomimo pojawiających się informacji, na ten moment finały Speedway of Nations nie są zagrożone. Cieszymy się z coraz lepszej pogody i pracujemy pełną parą. Widzimy się w piątek.” - takie pocieszające wieści przekazali dzisiaj organizatorzy. Nie zmienili frontu, gdy okazało się, że sobotni turniej musi odbyć się bez publiczności. „W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października czerwonej strefy w mieście Lublin informujemy, że niestety nie będziemy was mogli gościć w sobotę. Podczas piątkowego finału frekwencja 25 procent pozostaje bez zmian.”