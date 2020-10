Czwartek, 15 października, był rekordowym dniem dla koronawirusa w Polsce. Służby poinformowały, że wykryto go u 8099 osób.

Wcześniej większość powiatów znajdowała się w strefie żółtej, w czerwonej ok. 40 z nich. Najnowszą listę tych drugich poszerzono do 150 powiatów i 11 miast wojewódzkich. Obowiązuje ona od soboty, 17 października.

Nie ma na niej Zielonej Góry i Gorzowa, ale jest powiat gorzowski, międzyrzecki, krośnieński i żarski.

Obostrzenia w strefie żółtej Twitter KPRM

Wyjaśnijmy: na listę żółtą kwalifikują się powiaty, w których wskaźnik nowych przypadków oscyluje pomiędzy 6-12 na 10 tys. mieszkańców. Z kolei na liście czerwonej umieszczone są powiaty, gdzie wskaźnik przekracza 12 - wszystko wskazuje na to, że według wyliczeń rządowych ekspertów ww. powiaty przekroczyły tę barierę.

Jakich zasad trzeba będzie przestrzegać od soboty? Oczywistym jest, że usta i nos muszą być zakryte niemal wszędzie: w przestrzeni publicznej, w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej (np. sklepach, urzędach), galeriach handlowych i obiektach usługowych.

Za nieużywanie maseczki czy przyłbicy grozi nam mandat w wysokości 500 zł. Jeśli go nie przyjmiemy, policja skieruje wniosek do sądu o ukaranie. Możemy zapłacić nawet 5 tys. zł. Zwolnione z obowiązku używania środków ochronnych są osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na ich używanie.

Obostrzenia w strefie czerwonej Twitter KPRM

Co istotne, w żółtej strefie w szkołach i na uczelniach odgórnie wprowadzono nauczanie hybrydowe. W czerwonej uczniowie szkół wyższych i ponadpodstawowych będą uczyć się tylko zdalnie (nie licząc zajęć praktycznych).

W strefie czerwonej z placówek handlowych (sklepów, marketów) może korzystać jednocześnie pięć osób w przeliczeniu na jedną kasę. W żółtej bez zmian.

W zgromadzeniu może wziąć udział: w strefie czerwonej do 10 osób, w żółtej do 25. Dystans pomiędzy zebranymi musi wynosić 1,5 m. W uroczystościach religijnych może brać udział: w strefie żółtej jedna osoba na 4 m kw., w czerwonej jedna osoba na 7 m kw.

Od 19 października w strefie czerwonej zakazano organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych, nadal nie można organizować kongresów i targów.

W instytucjach kulturalnych, także w kinach, może przebywać do 25 proc. maksymalnej liczby osób.

Dyskoteki i kluby oraz wesołe miasteczka czy parki rozrywki są zamknięte.

Imprezy sportowe mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności. Do odwołania zamknięto baseny, siłownie i aquaparki.

W obydwu strefach bary i restauracje będą otwarte w godz. 6-21. W środku może znajdować się jeden klient na 4 m kw., zajęty ma być co drugi stolik - lokale mogą za to o dowolnej porze serwować dania na wynos i dostarczać je bezpośrednio do klienta. W salonie fryzjerskim czy u kosmetyczki może znajdować się tylko obsługa i klienci.

W autobusach czy pociągach można zająć: w obydwu strefach 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.