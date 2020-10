Za pierwszym razem godziny dla seniorów obowiązywały od 1 kwietnia do 4 maja. W ostatnią sobotę decyzję o ich przywróceniu ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Powrót do życia tego przepisu to pokłosie coraz większego przyrostu osób zakażonych na koronawirusa (w środę znów został pobity niechlubny rekord przypadków w Polsce: 6526). Rząd próbuje różnymi sposobami hamować epidemię, a w gronie wysokiego ryzyka zakażeniem są seniorzy.

- Dane ilościowe są jednoznaczne: osoby powyżej 60., 65. i 70. roku życia są najbardziej narażone na utratę życia - mówił premier.

Od dzisiaj, w godz. 10-12 sklepy, markety, apteki i drogerie są czynne tylko dla osób powyżej 60. roku życia (wcześniej próg był wyższy o pięć lat). Tego obostrzenia musimy przestrzegać od poniedziałku do piątku, w weekendy nie obowiązuje. Sklepy niektórych sieci, m.in. Biedronki, wydłużają czas pracy.

To utrudnia pracę sklepów

Polska Izba Handlu alarmuje, że godziny dla seniorów są niekorzystne dla funkcjonowania sklepów.

- Wspieranie osób starszych w czasie pandemii jest bardzo ważne, ale praktyka z kwietnia br. pokazała, że to nietrafiony pomysł - przekonuje Izba i kontynuuje: - Sklepy w tym czasie były i ponownie będą niemal puste. Z doświadczenia wiemy, że osoby starsze kupują w różnych godzinach. Placówki handlowe przyniosą mniejsze dochody do budżetu z tytułu podatków.

Jako przykład podano m.in. statystykę sprzedaży w supermarketach o pow. 301-2,5 tys. m kw. w dniach 1-19 kwietnia: "W okresie obowiązywania godzin dla seniorów obroty sklepów w godz. 10-12 były średnio o 32 proc. niższe niż godzinę później, gdy zakupy mogli robić wszyscy klienci".

– Puste sklepy przez dwie godziny dziennie to straty finansowe dla branży. To brak wpływów z podatków. Tym samym straci budżet państwa, w czasie kiedy brakuje pieniędzy m.in. na służbę zdrowia. Jest to rozwiązanie, które utrudnia życie społeczeństwu. W przeciwieństwie do tego, co było wiosną, obecnie wiele młodszych osób musi normalnie funkcjonować. Godziny dla seniorów uniemożliwią im sprawną organizację czasu i np. wykorzystywanie przerw w pracy. Tuż po godz. 12, inni ludzie będą masowo odwiedzać sklepy i stać w kolejkach, a jak wiemy, tłok nie jest teraz pożądany – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes PIH.

Ptaszyński wskazuje, że personel sklepów nie ma czasu i możliwości sprawdzenia wieku klienta. Trudno też dopilnować tych, którzy nie godzą się na niezrobienie zakupów w porze wyznaczonej dla starszych osób.

- Kto ma tego pilnować? Ekspedientka? Największy problem dotyczy małych placówek, gdzie nie ma ochrony. Sklep prowadzi zazwyczaj jedna lub dwie osoby, które mają i tak wiele obowiązków. Czy mamy angażować policję do utrzymywania porządku? - zastanawia się.

– Przedsiębiorcy prowadzący sklepy proponują, żeby rozważyć inne rozwiązania. Np. pierwszeństwo w obsłudze dla osób starszych w tym czasie – proponuje i dodaje, że warto też rozważyć skrócenie godzin dla seniorów. - Zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.