Klub Samorządowe Lubuskie powstał w sejmiku w połowie roku i przez polityków postrzegany jest jako "prywatny klub" prezydentów Zielonej Góry i Nowej Soli. Tworzą go trójka radnych Edward Fedko, Beata Kulczycka i Aleksandra Mrozek, którzy porzucili Koalicję Obywatelską, z której list zdobywali mandaty w wyborach. SL uzupełnia Wioleta Haręźlak, przewodnicząca sejmiku. Mandat zdobywała, startując z Bezpartyjnych Samorządowców; szybko przeszła do PSL, by w końcu wylądować w SL.

Dzięki wolcie czwórki radnych rządząca koalicja KO-PSL-SLD straciła większość, może liczyć na 15 radnych. Tylu jest w opozycji - w PiS, BS i Samorządowym Lubuskim. We wrześniu radni SL głosowali za odrzuceniem przyjęcia absolutorium dla marszałek i zarządu województwa (RIO uznała tę uchwałę za bezprawną) oraz nieudzielenie wotum zaufania. To ostatnie oznacza, że sejmik musi głosować nad odwołaniem marszałka i zarządu. Opozycja, chcąc wygrać i odsunąć od władzy Elżbietę Polak, musi mieć 18 głosów. Jak do tej pory nie ma tylu szabel, więc przewodnicząca Haręźlak zwleka z wyznaczeniem terminu sesji odwoławczej. Tymczasem radni SL przedstawili swoje propozycje wydatków na inwestycje w budżecie województwa na 2021 r. Jest ich 30 i budżet kosztowałyby ok. 47 mln zł. Najdroższe w wykazie są drogi: z Lubięcina do Kolska w powiecie nowosolskim za 12 mln zł, fragment obwodnicy Świebodzina - 7 mln zł, remont drogi w Chlastawie pod Zbąszynkiem - 6 mln, ścieżka rowerowa pod Klępskiem (1 mln zł). Wśród pomniejszych znajdziemy zakup mundurów dla OSP w ramach programu "Bezpieczny strażak" (300 tys. zł), rewitalizacja parku przy DPS w Trzebiechowie (100 tys. zł), wymiana pieców w Kolsku (120 tys. zł) czy dotacja dla WOPR w Sławie (70 tys. zł). REKLAMA Na liście życzeń radnych SL są także: fundusz małej retencji (1 mln zł), wsparcie budowy obwodnicy Trzciela (2 mln zł) oraz rewitalizacja zabytków (1 mln zł). Rachunek za marszałka? Lista wygląda na ofertę: jeśli zostanie spełniona, nie zagłosujemy za odwołaniem marszałek Polak. - To nie ma żadnego związku. Są to inwestycje pożądane i potrzebne mieszkańcom - protestują Fedko, Mrozek i Kulczycka. REKLAMA - Jak zagłosujemy, zależy od oceny całokształtu zarządu województwa. Póki co ze sobą nie rozmawiamy, nie ma dialogu - twierdzi Kulczycka. - Cyceron mawiał, że mądry nigdy się nie gniewa - uspokaja filozoficznie Fedko. Aleksandra Mrozek po odejściu z klubu PO znalazła pracę w zielonogórskim urzędzie miejskim, kierowanym przez prezydenta Janusza Kubickiego (to m.in. stąd komentarze o prywatnym klubie). Szef lubuskiej PO, poseł Waldemar Sługocki, podaje to jako przykład korupcji politycznej. - Nikt z PO nie będzie mi wybierał pracy - oburza się Mrozek. - Jakie stanowisko ma pani w urzędzie miejskim? Ile zarabia? - pytamy. - To nie jest żadna tajemnica, ani też temat konferencji prasowej - unika Mrozek. Dociskana przez dziennikarzy, zdradza, że jest specjalistą od promocji rewitalizowanych parków.