Do tej pory Pudelek, największy portal plotkarski w kraju, który w specyficzny sposób opisuje życie gwiazd i celebrytów, dość rzadko pisał o osobach związanych z województwem lubuskim. Wyjątkiem jest projektantka Eva Minge, która na Pudelku występuje jednak bardziej w roli czarnego charakteru. Portal pisał też m.in. o senatorze Robercie Dowhanie. Chodziło o jego konflikt z aktorem Tomaszem Karolakiem dotyczący zwrotu pieniędzy za widownię w teatrze.

Niespodziewanie na Pudelku pojawił się tekst dotyczący senatora Wadima Tyszkiewicza. Portal wykorzystał wpis byłego prezydenta Nowej Soli, w którym Tyszkiewicz opisuje koncert poświęcony Janowi Pawłowi II. Wydarzenie miało miejsce w niedzielę w kościele w Lubinie, już w czasie, gdy cała Polska została objęta żółtą strefą.

Artykuł dotyczący Wadima Tyszkiewicza na portalu plotkarskim Pudelek Fot: Pudelek.pl

"Kościół historycznie odgrywa bardzo ważną rolę w Polsce. Czy jednak tej ważnej roli nie wykorzystuje źle, korzystając ze swoistego uprzywilejowania? Za brak maseczki zwykłemu Kowalskiemu grozi mandat. Tyle się mówi o ostrożności i zachowywaniu dystansu. Co powiecie na te zdjęcia z wczoraj? Czy Jan Paweł II rzeczywiście chciałby takie hołdu w czasie zarazy? Czy Kościół jest ponad prawem? Kto weźmie odpowiedzialność za nieodpowiedzialność?" - napisał senator z Nowej Soli.

Wadim Tyszkiewicz: "To nie jest normalny kraj. W końcu jest ten koronawirus, czy go nie ma? Czy mamy ok. 5000 dziennych zakażeń i ok. 50-70 zgonów dziennie? Czy są żółte i czerwone strefy? W końcu są nakazy i zakazy? Czy trzeba je przestrzegać, czy są równi i równiejsi?"