Powtórka w wielkim finale żużlowej PGE Ekstraligi 2020, drużyna Stali Gorzów pokonała u siebie Unię Leszno 46:44, aby w rewanżu ulec złotym medalistom 30:59.

Kto jednak jeszcze dwa miesiące temu, na początku sierpnia wierzył, że żółto-niebiescy wezmą jakiś ligowy medal? Sezon był szalony przez epidemię koronawirusa i właśnie przez historię Stali, jej drogę do fazy play-off, a potem do wicemistrzostwa Polski.

Na początek przegraliśmy aż sześć razy z rzędu, nawet w Rybniku. To była jedyna zdobycz spadkowicza przez całe rozgrywki. Szymon Woźniak też zaczął fatalnie. Zdobywał mało punktów, aż w końcu wypadł na chwilę z gorzowskiego składu. Wrócił jednak w lepszej formie. Ścigał się tak skutecznie, że za chwilę razem z Bartoszem Zmarzlikiem pojedzie dla Polski w finałach Speedway of Nations w Lublinie (16-17 października).

- Tak to właśnie wyglądało, że przełamałem się i odradzałem w tym trudnym sezonie razem ze Stalą - opowiadał Woźniak. - Piękna historia i żużel, sport, jeszcze raz pokazał, że może być piękny. Żaden rok, co ten obecny, tyle mnie nie nauczył w kwestii sprzętu czy życia sportowca. Ten srebrny medal jest dla tych, którzy cały czas wierzyli we mnie. Osobne słowa uznania należą się trenerowi Stanisławowi Chomskiemu, który w najcięższych momentach mimo wszystko dawał nam niezbędny spokój, a sam tak wiele brał na klatę. Mam nadzieję, że to była pierwsza i ostatnia taka szalona historia, bo powtórki nasze głowy mogą tego nie wytrzymać.

Podczas finału w Lesznie Zmarzlik pokazał, że też jest człowiekiem. Dwukrotny mistrz świata zdobył zaledwie 3+1 pkt w pięciu startach. W końcowej klasyfikacji średnich punktowych spadł na trzecie miejsce - 2,430 pkt. Wygrali Rosjanie: Emil Sajfutdinow (Unia Leszno) - 2,523 pkt i Artiom Łaguta (GKM Grudziądz) - 2,479 pkt.

- Bardzo boli, że to akurat wydarzyło się w finale, ale jak nie idzie, to nie idzie - stwierdził Zmarzlik. - Ten mecz pokazuje, że żużla ciągle się uczę. Jest z czego się cieszyć, bo srebro to duży sukces Stali. Przebyliśmy przecież drogę z piekła do nieba.

- Mamy srebro i jesteśmy dumni z miejsca i drużyny. Dedukujemy je trenerowi Chomskiemu, który nie mógł być z nami na meczach finałowych - dodał Marek Grzyb, prezes Stali. - Będziemy walczyć dalej, obiecuję, że za rok wrócimy mocniejsi.

KOŃCOWY RANKING STALOWCÓW W PGE EKSTRALIDZE 2020 (według ilości zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2019: 2,410) – 93, 226 (9), 2,430, 12,76

2,430, 12,76 2. Anders Thomsen (Dania, 1,667) – 84, 166 (13), 1,976, 9,00

1,976, 9,00 3. Jack Holder (Australia, 1,391) - 58, 119 (13), 2,052, 8,83

2,052, 8,83 4. Szymon Woźniak (1,952) – 73, 114 (17), 1,562, 6,47

1,562, 6,47 5. Rafał Karczmarz (1,066) – 67, 74 (2), 1,104, 4,24

1,104, 4,24 6. Krzysztof Kasprzak (1,681) – 45, 56 (5), 1,244, 4,64

1,244, 4,64 7. Niels Kristian Iversen (Dania, 1,756) - 29, 34 (5), 1,172, 3,63

1,172, 3,63 8. Wiktor Jasiński (debiut) - 41, 24 (5), 0,585, 1,27

0,585, 1,27 9. Nicolai Klindt (Dania, 1,939 - I liga) - 6, 11 (0), 1,833, 11,00

1,833, 11,00 10. Mateusz Bartkowiak (0,618) – 4, 0 (0), 0,000, 0,00.

MECZE O 1. MIEJSCE:

piątek, 9 października

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Fogo Unia Leszno 46:44

niedziela, 11 października

Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 59:30

MECZE O 3. MIEJSCE:

piątek, 9 października

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 37:32 (mecz zaliczony po 12 wyścigach)

niedziela, 11 października

Betard Sparta Wrocław - RM Solar Falubaz Zielona Góra 50:40

PARY PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 20 września

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46

Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

poniedziałek, 28 września

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra 57:33

niedziela, 4 października

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław 55:34

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ PGE EKSTRALIGI 2020: