Mieszkania komunalne przeznaczone do remontu przez przyszłych lokatorów są wynajmowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na zły stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2020, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych. Oddawanie gorzowianom mieszkań z zasobów komunalnych pod warunkiem samodzielnego remontu to jeden z elementów nowej polityki mieszkaniowej miasta, wypracowanej wspólnie przez radnych i urzędników.

Mieszkania do remontu są różnej wielkości i w różnym standardzie, znajdują się też w różnych lokalizacjach w mieście. Najwięcej w rejonie Nowego Miasta. Listę można znaleźć TUTAJ. Wykaz mieszkań znajduje się również na tablicy ogłoszeń w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 oraz w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. Przyszły najemca dostaje od miasta szczegółowy zakres prac do wykonania. Na remont ma trzy miesiące od chwili przejęcia mieszkania. Termin składania ofert upływa z dniem 26 października 2020 r. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr. tel. 95 7355 756 lub w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26, pok. nr 11.