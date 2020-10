Od początku nowego semestru biblioteki Viadriny i Collegium Polonicum oferują nową możliwość wyszukiwania: ViaCat.

Dzięki tej multiwyszukiwarce za jednym kliknięciem można przeszukiwać katalogi obu bibliotek. To znaczące ułatwienie dla studiujących i pracujących na obu międzynarodowych uczelniach oraz w European New School of Digital Studies – ENS.

Za pomocą ViaCat można przeszukiwać nie tylko katalogi biblioteczne. Także spisy treści w czasopismach naukowych. Korzystający otrzymują bezpośredni dostęp do pełnych tekstów publikacji, mogą też złożyć zamówienie w wypożyczalni międzybibliotecznej sieci bibliotek naukowych RFN.