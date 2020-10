Wyniki zostały ogłoszone zaraz po meczach o złoto, w telewizyjnym magazynie PGE Ekstraligi.

- Ze względu na pandemię i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, choć nie była to łatwa decyzja, musieliśmy zrezygnować i z gali PGE Ekstraligi, i z uroczystego wręczenia „Szczakieli” w innej formule, a była taka przygotowywana - powiedział Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej. - Nie oznacza to jednak, że wyróżnienia są mniej prestiżowe dla zawodników i trenerów. Nagrody mają swoją rangę, to ukoronowanie sezonu żużlowego w PGE Ekstralidze, docenienie wysiłku żużlowców i sztabów szkoleniowych, a przede wszystkim nagrody, o których decydują kibice, a więc wręczone zostaną w odpowiednim terminie, kiedy będzie to możliwe i bezpieczne.