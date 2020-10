Od soboty musimy stosować się do dodatkowych obostrzeń, można się obawiać, bo z dnia na dzień mamy duży wzrost zachorowań, ale przecież na boisko w Gorzowie wyszła całkiem inna Korona, ta piłkarska, z Kożuchowa. A zupełnie inny wirus - niemocy - jeszcze raz dopadł niestety stilonowców.

Zaczęło się zgodnie z planem, bo dość szybko gola dla gospodarzy strzelił Myrosław Taranenko. - Mamy mecz pod kontrolą - raportowali gorzowianie. Tylko do 39. minuty, gdzie jeden z nielicznych wypadów kożuchowian pod naszą bramkę skończył się wyrównaniem.

Dalej było tak jak w kilku innych, wcześniejszych spotkaniach, z których wziął się bardzo przeciętny jak na drużynę otwarcie mówiącą o awansie bilans: pięć wygranych, trzy remisy i trzy porażki. Niewykorzystane sytuacje, nawet nie ma gola dla Stilonu z rzutu karnego. - Głowy jeszcze raz nas zawiodły, tak nie może być - mówił rozgoryczony trener Krzysztof Kaczmarczyk. Straty do ścisłej czołówki znów urosły.

17 października gorzowianie grają u lidera. Zmierzą się z Dębem na boisku w Sławie.

REKLAMA

STILON PROSUPPORT GORZÓW - KORONA KOŻUCHÓW 1:1 (1:1)

BRAMKI: Taranenko (14.) - Grochowski (39.).

STILON: Łodej - Majerczyk, Nidecki, Zagacki (62. min Nachurny) - Taranenko, Maliszewski (80. min G. Wiśniewski), F. Wiśniewski, Łaźniowski (90. min Kalinowski) - Surmaj, Koszuta (56. min Świerczyński), Kurlapski (73. min Sawiak).

REKLAMA

WYNIKI Z 12. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Korona Kożuchów 1:1, Arka Nowa Sól - Czarni Żagań 2:0, Carina Gubin - Lechia II Zielona Góra 3:1, Czarni Browar Witnica - Stal Sulęcin 1:0, Ilanka Rzepin - Pogoń Skwierzyna 3:1, Piast Iłowa - Pogoń Świebodzin 0:0, Spójnia Ośno Lubuskie - Polonia Słubice 1:1, Tęcza Krosno Odrzańskie - Dąb Sława Przybyszów 2:4, ZAP Syrena Zbąszynek - Meprozet Stare Kurowo 2:1.

1. Dąb Sława Przybyszów 11 29 34:14

2. Ilanka Rzepin 12 26 36:16

3. Carina Gubin 11 26 36:10

4. Czarni Browar Witnica 12 22 19:15

5. Odra Nietków 11 21 28:18

6. Arka Nowa Sól 11 19 22:15

7. STILON PROSUPPORT GORZÓW 11 18 19:8

8. Spójnia Ośno Lubuskie 12 17 19:20

9. Czarni Żagań 11 15 20:15

10. Polonia Słubice 12 15 18:19

11. Meprozet Stare Kurowo 11 15 15:20

12. Lechia II Zielona Góra 11 14 22:19

13. Korona Kożuchów 10 12 15:12

14. ZAP Syrena Zbąszynek 11 12 13:24

15. Piast Iłowa 12 11 18:26

16. Pogoń Świebodzin 12 8 11:26

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 10 8 9:27

18. Pogoń Skwierzyna 12 5 10:40

19. Stal Sulęcin 11 4 8:28

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.