Liga jest długa, a więc mimo słabego startu do rozgrywek, wciąż jest jeszcze czas, aby przed drugą rundą odrobić większość strat i wiosnę zacząć z dużymi szansami na awans. - Październik i listopad będą dla nas, może nawet zdążymy jeszcze przebić się na pierwsze miejsce? - mówił trener stilonowców Krzysztof Kaczmarczyk.

Nasz szkoleniowiec najchętniej rozmawia jednak o postępach jego zespołu, kolejnym spotkaniu na zero z tyłu. - W ostatnich meczach byliśmy konsekwentni, a do tego strzeliliśmy osiem goli, to musi cieszyć - dodał Kaczmarczyk.