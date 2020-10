- Od 10 października wprowadzamy strefę żółtą w całym kraju. Od przestrzegania tych zasad zależy nasze bezpieczeństwo. W bogatych krajach dochodziło do dramatów, szpitale były niedostępne, chcemy zrobić wszystko, by u nas to się nie powtórzyło - ogłosił Morawiecki.

- W strefie żółtej mielibyśmy ok. 100 powiatów. Dlatego zdecydowaliśmy się na to jasne rozwiązanie - dodaje.

Co nas czeka?

Będą panować nowe, zaostrzone restrykcje. Trzeba zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej. Za nieprzestrzeganie tej zasady możemy dostać mandat. Zwolnione z niej są osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych.