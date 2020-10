Dla 36-letniego żużlowca kończy się właśnie dziewiąty sezon w barwach Stali Gorzów i choć wiemy, że Krzysztof Kasprzak ma również ważny kontrakt na 2021 r., to w żółto-niebieskich barwach na wiosnę go już nie zobaczymy. Przede wszystkim dlatego, że ponownie zalicza słabe występy w lidze (38. średnia - 1,341 pkt), a w składzie seniorskim trzeba będzie mieć miejsce dla zawodnika do 24 lat. Spod numerów 1-5 wypadną właśnie Kasprzak i Duńczyk Niels Kristian Iversen.

Kasprzak zaskoczył wszystkich w Grand Prix Challenge, gdzie niespodziewanie wywalczył sobie miejsce w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Słychać, że widziałby go w swojej drużynie Grudziądz. Jeśli nie, to ten doświadczony zawodnik będzie musiał poszukać pracy w niższej lidze.