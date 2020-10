Festiwal Bamberka odbywa się po raz 11. i tradycyjnie w sali Miejskiego Centrum Kultury. W tym roku zobaczymy tam cztery monodramy.

Najpierw w piątek o godz. 19 „Więcej grzechów nie pamiętam…” – monodram w wykonaniu Martyny Strychalskiej z Poznania (reż. Daniel Stachuła). To opowieść o relacjach matki i córki, bezustannie wibrujących na granicy między miłością a nienawiścią. Bohaterka rozprawia się z mitem o świętości Matki. W spektaklu przewijają się też wątki: śmierci, konfliktu pokoleń, mentalności, która każe ukrywać wszystko w czterech ścianach własnego domu. Jest to wyprawa do źródeł zła, próba nadania mu nazwy. Gdy oprawcami są mama i tata, wyzwolenie z zaznanego od nich cierpienia może zabrać całe życie. Czy każdy ma prawo do ratunku, oczyszczenia i swojego anioła?