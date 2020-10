We wtorek 29 września 44-latka i jej młodszy o siedem lat partner wypatrzyli swoją ofiarę w okolicy dworca PKP w Świebodzinie. Policja nie wyklucza, że był to przypadkowy cel. Najpierw pobili mężczyznę, do tego zabrali mu trochę pieniędzy, ubrania oraz leki.

Kilka godzin później spotkali się ponownie, na klatce schodowej jednego z bloków w mieście. Możliwe, że śledzili 52-latka. Chwycili go za szyję, podduszali i bili po twarzy.

- Następnego dnia grozili mu pozbawieniem życia. Pomimo strachu pokrzywdzony postanowił opowiedzieć o wszystkim policjantom. Natychmiast ruszyły poszukiwania sprawców, którzy przewidując taki rozwój wypadków, ukryli się - mówi młodszy aspirant Marcin Ruciński, rzecznik policji w Świebodzinie.