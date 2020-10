W rewanżowym półfinale gorzowianie bez problemów pokonali Spartę Wrocław 55:34. Z jednej strony oglądaliśmy perfekcyjną jazdę już dwukrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, Szymona Woźniaka czy Duńczyka Andersa Thomsena.

Niestety mieliśmy też bardzo groźny wypadek w 10. wyścigu, gdzie inny żużlowiec z Danii Niels Kristian Iversen upadł wprost pod koła motocykla Brytyjczyka Taia Woffindena. U Iversena jakimś cudem skończyło się na mocnych potłuczeniach, choć po zawodach zawodnik został skierowany na badania do szpitala. Gorzej z Woffindenem. Lider Sparty skończył właśnie sezon, ma złamaną rękę.

- Tor był wymagający, to prawda, ale proszę pamiętać, że w Gorzowie intensywnie padało - powiedział Wojciech Stępniewski, prezes PGE Ekstraligi dla Sportowych Faktów. - Do tego doszły niskie temperatury i rodzaj nawierzchni, którą mamy na tym stadionie. To wszystko sprawiło, że na pierwszym łuku coś się działo. Nie mówmy jednak, że kolizja Iversena z Woffindenem to efekt złego stanu toru, bo tam doszło do błędu żużlowca gospodarzy. Raczej zadałbym pytanie, czy Duńczyk powinien przystąpić w ogóle do rywalizacji w tym meczu, po wypadku w Toruniu, w czasie Grand Prix.

Faktycznie nawierzchnia na „Jancarzu” była wymagająca, przyczepna, ale nie widzieliśmy dziur czy wielkich kolein. Nie zmieniło się jedno: ten tor jest jednym z trudniejszych technicznie. Radził sobie choćby junior z Wrocławia Michał Curzytek, a gdy upadł, nie zwalał na nawierzchnię, a przyznał, że popełnił szkolny błąd.

- Od turniejów Grand Prix w Gorzowie, a więc właściwie od połowy września, na ten tor wcale nie wyjeżdżała polewaczka, a wszystko reżyserowała pogoda i opady - opowiadał trener Stali Stanisław Chomski. - Od tego czasu szczególnie pierwszy łuk jest mocno nasączony wodą, ale tor był przejezdny, choć i dla nas trochę zaskakujący, bo wcześniej potrzebowaliśmy go nawilżyć, a tu w ostatnich dniach trzeba było go cały czas suszyć. W dniu meczu też mieliśmy dość spory deszcz, co widać po kałużach w parkingu. Nawierzchnię udało się uratować. Nie było opóźnienia, a jury uważnie obserwowało nasze prace, rozpoczęło ten pojedynek zgodnie z planem. Upadki? To błędy zawodników. Kilkadziesiąt godzin wcześniej, w czasie turniejów Grand Prix też upadali mistrz świata Bartek Zmarzlik czy „Puk” Iversen.

RANKING STALOWCÓW PO 16. MECZU PGE EKSTRALIGI 2020 (według ilości zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2019: 2,410) – 82, 205 (7), 2,500, 13,20

2,500, 13,20 2. Anders Thomsen (Dania, 1,667) – 74, 151 (12), 2,041, 9,27

2,041, 9,27 3. Jack Holder (Australia, 1,391) - 49, 101 (11), 2,061, 9,00

2,061, 9,00 4. Szymon Woźniak (1,952) – 62, 95 (15), 1,532, 6,15

1,532, 6,15 5. Rafał Karczmarz (1,066) – 58, 65 (2), 1,121, 4,20

1,121, 4,20 6. Krzysztof Kasprzak (1,681) – 41, 55 (5), 1,341, 5,56

1,341, 5,56 7. Niels Kristian Iversen (Dania, 1,756) - 29, 34 (5), 1,172, 3,63

1,172, 3,63 8. Wiktor Jasiński (debiut) - 35, 24 (5), 0,686, 1,46

0,686, 1,46 9. Nicolai Klindt (Dania, 1,939 - I liga) - 6, 11 (0), 1,833, 11,00

1,833, 11,00 10. Mateusz Bartkowiak (0,618) – 4, 0 (0), 0,000, 0,00

MECZE O 1. MIEJSCE:

piątek, 9 października

godz. 20.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Fogo Unia Leszno

niedziela, 11 października

godz. 19.15 nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

MECZE O 3. MIEJSCE:

piątek, 9 października

godz. 18 Eleven Sports RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 11 października

godz. 16.30, Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - RM Solar Falubaz Zielona Góra

PARY PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 20 września

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46

Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

poniedziałek, 28 września

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra 57:33

niedziela, 4 października

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław 55:34