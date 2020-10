Wszystko zaczęło się w poprzedni weekend w Krakowie, gdzie 26 września sulęcinianie w drugiej kolejce pokonali miejscowy zespół AZS-u AGH. Chwilę później gospodarze poinformowali o przypadkach zakażenia koronawirusem w ich drużynie. Z tego powodu natychmiast został przełożony mecz 3. kolejki w Sulęcinie, gdzie Olimpia miała się zmierzyć z Norwidem Częstochowa. Rywale zostali zawróceni z drogi na to spotkanie.

- Po powrocie z Krakowa i u nas kilku zawodników zgłosiło problemy zdrowotne, natychmiast zostali odizolowani oraz skierowani na testy pod kątem COVID-19 - opowiadał prezes Olimpii Łukasz Chajec.

Wyniki siatkarze dostali w ten weekend i okazało się, że sześciu z nich jest zakażonych.

- W związku z zaistniałą sytuacją Olimpia Sulęcin zachowuje wszelkie normy bezpieczeństwa, informując o zakażeniach służby sanitarne, władze klubu oraz władze Polskiej Ligi Siatkówki - przekazał prezes Chajec. - Wszyscy zakażeni znajdują się w kwarantannie, osoby te wypełniły także ankiety, w których wskazały dane tych, z którymi miały w ostatnim czasie kontakt przez co najmniej 15 minut, w odległości mniejszej niż półtora metra i bez maseczek. Apelujemy do wszystkich osób, które miały kontakt z członkami drużyny, o obserwowanie stanu zdrowia i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów koronawirusa o niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza rodzinnego. Do objawów choroby należą między innymi: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, bóle głowy, duszności, utrata smaku i węchu, bóle stawowo-mięśniowe. Najbliższe mecze ligowe Olimpii zostają przełożone na inny termin, a my czekamy na dalsze zalecenia pod kątem ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.