Obawialiśmy się tego wyjazdu niebiesko-białych, bo do tej pory nie wyglądaliśmy jak porządnie rozpędzona machina, a tu derby, które zawsze rządzą się swoimi prawami i do tego rywalem rezerwy Lechii, której pierwszy zespół odniósł w sobotę cenne, ligowe zwycięstwo w Kluczborku. Takie sukcesy zawsze napędzają.

Mecz w czwartej lidze od początku świetnie ułożył się dla Stilonu. Jedna z pierwszych akcji i prezent od gospodarzy. Bramkarz zielonogórzan Michael Mikołajczuk wybił piłkę wprost pod nogi gorzowian. Filip Wiśniewski nie mógł zmarnować takiej okazji. Nie minęło pół godziny gry, a na 2:0 podwyższył Wojciech Kurlapski. Gorzowski skrzydłowy przytomnie zachował się w polu karnym Lechii. W między czasie stilonowiec Patryk Nidecki nie wykorzystał rzutu karnego.

- Po przerwie trochę za mocno się cofnęliśmy, ale uważam, że dalej wszystko mieliśmy pod kontrolą, o czym świadczy zero z tyłu i trzecia bramka Sebastiana Surmaja - podsumował ten udany występ trener Krzysztof Kaczmarczyk.

Następna kolejka to mecz Stilonu w Gorzowie z Koroną Kożuchów.

LECHIA II ZIELONA GÓRA - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:3 (0:2)

BRAMKI: F. Wiśniewski (2.), Kurlapski (26.), Surmaj (75.)

STILON: Łodej - Majerczyk, Nidecki, Ograbek - Kaniewski, Maliszewski (61. min Świerczyński), F. Wiśniewski (90. min Kalinowski), Łaźniowski - Surmaj (87. min Sawiak), Taranenko (81. min G. Wiśniewski), Kurlapski (73. min Koszuta).

WYNIKI Z 11. KOLEJKI:

Lechia II Zielona Góra - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:3, Korona Kożuchów - Dąb Sława Przybyszów 0:3, Meprozet Stare Kurowo - Carina Gubin 1:1, Czarni Żagań - ZAP Syrena Zbąszynek 4:0, Pogoń Skwierzyna - Czarni Browar Witnica 0:1, Pogoń Świebodzin - Ilanka Rzepin 0:6, Polonia Słubice - Piast Iłowa 3:1, Spójnia Ośno Lubuskie - Tęcza Krosno Odrzańskie 3:1, Stal Sulęcin - Odra Nietków 1:2.

1. Dąb Sława Przybyszów 10 26 30:12

2. Ilanka Rzepin 11 23 33:15

3. Carina Gubin 10 23 33:9

4. Odra Nietków 11 21 28:18

5. Czarni Browar Witnica 11 19 18:15

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 10 17 18:7

7. Spójnia Ośno Lubuskie 11 16 18:19

8. Arka Nowa Sól 10 16 20:15

9. Meprozet Stare Kurowo 10 15 14:18

10. Czarni Żagań 10 15 20:13

11. Lechia II Zielona Góra 10 14 21:16

12. Polonia Słubice 11 14 17:18

13. Korona Kożuchów 9 11 14:11

14. Piast Iłowa 11 10 18:26

15. ZAP Syrena Zbąszynek 10 9 11:23

16. Tęcza Krosno Odrzańskie 9 8 7:23

17. Pogoń Świebodzin 11 7 11:26

18. Pogoń Skwierzyna 11 5 9:37

19. Stal Sulęcin 10 4 8:27

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.