Jeszcze wczoraj wojewoda zwołał pilne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. - Ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo analizowaliśmy sytuację w Zielonej Górze. Była już wczoraj bardzo trudna i zaczęliśmy przygotowywanie procedur, które pozwolą na sprawną ewakuację mieszkańców DPS-u – mówi wojewoda.

W niedzielę rano sanepid doniósł, że potwierdzone jest zakażenie koronawirusem u 72 pensjonariuszy DPS i 35 pracowników. - Od soboty to zwiększenie liczby zakażonych aż o 59 przypadków. A, co najgorsze, do tego dochodzi sytuacja związana z personelem, który powinien dbać o pensjonariuszy. Są to ludzie starsi, często bez możliwości poruszania. Tymczasem liczba personelu wyniosła dziś rano... 5 osób. Na stan zatrudnienia 127 osób – mówi wojewoda.