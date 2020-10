Od 1995 r., gdy żużlowy mistrz świata jest wyłaniany nie jednego dnia, a w kilku turniejach, cyklu Grand Prix, tylko dwukrotnie Szwed Tony Rickardsson (1998-1999 i 2001-2002) oraz Duńczyk Nicki Pedersen (2007-2008) potrafili wywalczyć złoto rok po roku.

Jeśli chodzi o złotych medalistów, od dzisiaj przed 25-latkiem ze Stali, już dwukrotnym mistrzem świata seniorów, jest jedynie 11 zawodników, żużlowych sław. Tony Rickardsson, Ivan Mauger (obaj po sześć złotych medali), Ove Fundin (pięć), Hans Nielsen, Barry Briggs, Greg Hancock (po cztery), Jason Crump, Nicki Pedersen, Ole Olsen, Tai Woffinden, Erik Gundersen (po trzy). Gdzie w tabeli wszech czasów zatrzyma się kiedyś Bartosz Zmarzlik? Z pewnością jego sportowa historia już jest wyjątkowa.

Polska do tej pory miała trzech żużlowych mistrzów świata. W 1973 r. złoto wygrał Jerzy Szczakiel, w 2010 r. - Tomasz Gollob, a w 2019 r. - Bartosz Zmarzlik. Wychowanek Stali Gorzów, w wielkim stylu poprawił w obecnym sezonie.

Dwudniowe zmagania na toruńskiej Motoarenie, kończące rywalizację w Grand Prix 2020, to było dla Zmarzlika duże wyzwanie. Szło mu jak po grudzie w piątek. Musiał wygrać 18. wyścig, awansować do półfinału, aby nie stracić szansy na złoto i zrobił to. - Ależ ten dzieciak ma psychikę - mówił z podziwem 70-letni trener żużlowej kadry narodowej Marek Cieślak. - Kto wie, czy właśnie ten wyścig nie da mu ponownie mistrzostwa. I niech drżą ci, co są w klasyfikacji medalowej wszech czasów przed nim, bo przecież on ma zaledwie 25 lat, nie ma przed nim granic. On dopiero rozwiązał worek z najważniejszymi medalami.

Dzisiaj z pięciu wyścigów w fazie zasadniczej Zmarzlik wygrał tylko jeden. - Po wczorajszym upadku w jednym z biegów nie czułem się do końca komfortowo - przyznał.

Awansował jednak do półfinału. Przed decydującymi wyścigami wszystko było jasne: jeśli znajdzie się w czołowej dwójce, czyli wjedzie do finału, obroni złoty medal. Łatwo powiedzieć...

REKLAMA

Zmarzlik dobrze wystartował z czwartego pola, pojechał pod bandę i na szczycie pierwszego wirażu zawrócił. To była bardzo długa prosta, ale dla polskiego żużlowca okazała się drogą do spełnienia najskrytszych marzeń. Bartosz przebił się na drugą pozycję i ją obronił...

Za metą już frunął w górę na ramionach teamu i innych zawodników, gratulujących mu ponownego mistrzostwa. Musiał też być tradycyjny przeskok przez bandę i uściski z najbliższymi: mamą, tatą, narzeczoną, która spodziewa się ich syna.

Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów ponownie żużlowym mistrzem świata Fot. Orlen Team

Z rozpędu Zmarzlik wziął jeszcze wielki finał, gdzie na trasie mijał Rosjanina Artioma Łagutę i Macieja Janowskiego.

REKLAMA

Dodatkowy bieg o srebrny medal w Grand Prix. Wygrywa Brytyjczyk Tai Woffinden, brąz dla Szweda Fredrika Lindgrena. Na podium stanęli faktycznie najlepsi żużlowcy świata w tym roku.

Przejazd Zmarzlika w złotym kasku i szybko ubranym, pozłacanym stroju. Wreszcie najważniejsza dekoracja, jakże znajome główne trofeum, drugi złoty medal. Mazurek Dąbrowskiego. Na dzisiaj żużlowy mistrz jest jeden! Bartosz Zmarzlik, Polak, człowiek ze Stali Gorzów!

Czołowa szóstka zapewniła sobie prawo startu w Grand Prix 2021. Wystąpią również mistrz Europy, Brytyjczyk Robert Lambert oraz najlepsza trójka z GP Challenge - Słoweniec Matej Zagar, Szwed Oliver Berntzon oraz Krzysztof Kasprzak. Organizatorzy cyklu przydzielą pięć tzw. dzikich kart.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 8. TURNIEJU GRAND PRIX 2020 W TORUNIU:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 20 pkt,

2. Maciej Janowski (Polska) - 18 pkt,

3. Artiom Łaguta (Rosja) - 16 pkt,

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 14 pkt,

5. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 12 pkt,

6. Jason Doyle (Australia) - 11 pkt,

7. Leon Madsen (Dania) - 10 pkt,

8. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 9 pkt,

9. Antonio Lindback (Szwecja) - 8 pkt, 10. Jack Holder (Australia) - 7 pkt, 11. Patryk Dudek (Polska) - 6 pkt, 12. Martin Vaculik (Słowacja) - 5 pkt, 13. Max Fricke (Australia) - 4 pkt, 14. Matej Zagar (Słowenia) - 3 pkt, 15. Mikkel Michelsen (Dania) - 2 pkt, 16. Niels Kristian Iversen (Dania) - 1 pkt, 17. Wiktor Trofimow (Polska) - 0 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. Zmarzlik, 2. Janowski, 3. A. Łaguta, 4. Lindgren (d)

bieg dodatkowy o srebro

24. wyścig: 1. Woffinden, 2. Lindgren

półfinały

21. wyścig: 1. Lindgren, 2. Zmarzlik, 3. Woffinden, 4. Madsen

22. wyścig: 1. Janowski, 2. A. Łaguta, 3. Doyle, 4. Sajfutdinow (u/w)

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. Lindgren 13 (3,2,3,2,3), 2. Janowski 12 (3,3,d,3,3), 3. A. Łaguta 11 (0,3,3,3,2), 4. Woffinden 11 (2,3,2,2,2), 5. Sajfutdinow 10 (1,2,1,3,3), 6. Madsen 10 (2,1,3,1,3), 7. Zmarzlik 9 (1,3,2,2,1), 8. Doyle 8 (3,0,2,1,2), 9. Lindback 7 (3,0,0,3,1), 10. J. Holder 7 (1,1,1,2,2), 11. Dudek 6 (0,1,3,1,1), 12. Vaculik 5 (0,2,2,1,0), 13. Fricke 4 (2,2,0,0,0), 14. Zagar 3 (2,d,1,0,u), 15. Michelsen 2 (1,u,0,0,1), 16. Iversen 2 (w,1,1,w,-), 17. Trofimow 0 (0).

KOŃCOWA KLASYFIKACJA GP 2020 (PO 8. TURNIEJACH):

1. Bartosz Zmarzlik - 133 pkt,

2. Tai Woffinden - 117+3 pkt,

3. Fredrik Lindgren - 117+2 pkt,

4. Maciej Janowski - 107 pkt,

5. Leon Madsen - 89 pkt,

6. Jason Doyle - 87 pkt,

7. Artiom Łaguta - 84 pkt, 8. Emil Sajfutdinow - 81 pkt, 9. Martin Vaculik - 78 pkt, 10. Max Fricke - 64 pkt, 11. Matej Zagar - 46 pkt, 12. Patryk Dudek - 39 pkt, 13. Niels Kristian Iversen - 32 pkt, 14. Mikkel Michelsen - 32 pkt, 15. Antonio Lindback - 22 pkt.