Goście kilka dni temu zostali srebrnymi medalistami akademickich mistrzostw Polski i z racji bliskości derbowej konfrontacji ligowej nawet próbowali mecz w Gorzowie przełożyć. Stalowcy jednak na takie rozwiązanie się nie zgodzili.

Czy teraz zielonogórzanie mogą się tłumaczyć natężeniem spotkań? Wydaje się, że nie. Po prostu na dziś są wyraźnie słabsi od naszej drużyny, o czym świadczy pozycja w tabeli grupy B pierwszej ligi i same przegrane na koncie.

- Myślę, że rywale nie są w stanie zrobić nam dużej krzywdy - zapowiadał obrotowy Stali Dawid Pietrzkiewicz i od początku robił wiele, abyśmy za bardzo nie mieli po tym meczu o czym pisać. Dwa gole Pietrzkiewicza (osiem w całym spotkaniu, w tym trzy z rzutów karnych), po jednym Tomasza Gintowta (dzisiaj aż 10 trafień) oraz Wiktora Bronowskiego i gospodarze otwierają pojedynek od prowadzenia 4:0, a za chwilę 8:3. Nie minęło 20 min, a trener akademików Ireneusz Łuczak wykorzystał już dwa czasy. Nic jednak w tej rywalizacji przysługującymi mu przerwami nie zmienił. Stalowcy szli po swoje, przedłużając serię zwycięstw na starcie sezonu do trzech. Bramkę numer 40 rzucił Marcin Gałat, a więc tym razem to on ma przyjemny obowiązek - taka tradycja u szczypiornistów - dostarczenia kolegom złocistego napoju. Zielona Góra dzisiaj w Gorzowie zwyczajnie rozstrzelana.