Odcinkiem autostrady z Katowic do Krakowa zarządza Stalexport Autostrada Małopolska. Firma zdecydowała się podnieść ceny za przejazd mimo negatywnego stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Nowe opłaty dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.

„Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy” - tłumaczy GDDKiA.