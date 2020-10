To były trudne dni dla warciarzy. Poprzedni mecz ligowy w domu przegrany z Polonią Bytom 0:3, potem przegrane derby z Lechią w Zielonej Górze 1:4 i wreszcie odpadnięcie na bardzo wczesnej fazie z wojewódzkiego Pucharu Polski, przez porażkę z Budowlanymi w Murzynowie 0:1. Rywalem z klasy okręgowej.

- To ostatni dzwonek, aby się ogarnąć i zrozumieć, po co wychodzimy na boisko - apelował grający asystent trenera, 39-letni Paweł Posmyk.

Gorzowianie to jedyna drużyna w III grupie trzeciej ligi nie godząca się na żadne kompromisy. Z dziesięciu dotychczasowych pojedynków trzy wygraliśmy, a siedem przegraliśmy. Zero remisów. Warta nie zdobyła wcześniej żadnego punktu na swoim boisku, aż do dzisiaj.