Inauguracja sezonu artystycznego 2020/2021 była jak zwykle okazją do wręczenia nagród kulturalnych, które od statuetki wykonywanej przez Andrzeja Moskaluka nazywane są Motylami, a także do wręczenia medali i odznaczeń ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

- Ze względu na pandemię to był i dla kultury wyjątkowy czas. Trzeba było znaleźć nowe formy dotarcia do odbiorcy i powstała bogata oferta online – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. - Nie wiem, co przyniosą następne miesiące, ale wszystkim ludziom gorzowskiej kultury serdecznie dziękuję za pracę w trudnych warunkach, która dawała i daje nadzieję na lepsze jutro. Życzę wam zdrowia, wytrwałości i nieustającej pasji, bo kultura ważna i potrzebna jest zawsze – dodał.