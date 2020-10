- To był wieczór z przygodami. Szczęście, że tyle udało się z niego wycisnąć - w swoim stylu żużlowiec Stali Gorzów skomentował dzisiejsze zmagania w Toruniu, jedne z dwóch na Motoarenie.

Zaczęło się pięknie, od błyskawicznego startu, łatwej trójki.

Wtedy Zmarzlik na chwilę przeniósł się z wyścigów żużlowych na rodeo. Motocykl zamienił się w najbardziej nieposłusznego konia, który koniecznie chciał go zrzucić z grzbietu i to mu się udało. To był drugi wiraż 5. wyścigu. Gorzowianin przy krawężniku próbował zaatakować prowadzącego Taia Woffindena i wtedy jego motocykl wyrwało mu gwałtownie w górę. - Zobaczcie jak mimo wszystko zdołał go opanować - mówił z podziwem Woffinden, który wygrał powtórkę tego biegu, już bez wykluczonego Zmarzlika. - Przed upadkiem nie mógł się uchronić, ale po mistrzowsku ograniczył jego skutki.