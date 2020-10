Częstochowianie już nawet wyruszyli w drogę na to spotkanie, ale ostatecznie wrócili dziś do domu.

Na początku tego tygodnia zawodnicy AZS AGH i sztab szkoleniowy przeszli testy na obecność koronawirusa. Pięć z nich było pozytywnych.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wszyscy zakażeni znajdują się w kwarantannie. Zawodnicy wypełnili również ankiety, w których wskazali osoby, z którymi mieli w ostatnim czasie kontakt przez co najmniej 15 minut, w odległości mniejszej niż 1,5 m i bez maseczek. Apelujemy do wszystkich osób, które miały kontakt z członkami drużyny, o obserwowanie stanu zdrowia i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów o niezwłoczne zgłaszanie się do najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do objawów choroby należą m.in.: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, bóle głowy, duszności, utrata smaku i węchu, bóle stawowo-mięśniowe” - to fragment komunikatu wystosowanego przez krakowski klub.