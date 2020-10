Zakażenia koronawirusem wykryto w drużynach z Lublina, Sosnowca i Politechniki Gdańskiej. Wszystkie w ostatni weekend rywalizowały w turnieju w Toruniu. Wydaje się, że problemy zaczęły się właśnie od ekipy Energi, gdzie zarażenie stwierdzono u Petry Zaplatovej. Czeszka nie grała w meczach towarzyskich, wyjechała do domu i już czuje się lepiej. W tym tygodniu wróciła do Polski i wznowiła treningi z toruńskim zespołem. W tym czasie nowe przypadki stwierdzono w wyżej wymienionych klubach, nie są to pojedyncze zakażenia. Dlatego trzy mecze z 1. kolejki zostały przełożone.

Czytaj także: W Gorzowie skompletowali skład na najbliższy sezon. Cztery koszykarki zagraniczne Ostatecznie w Energa Basket Lidze Kobiet wystartuje 11 drużyn, bo w ostatniej chwili wycofał się AZS Uniwersytet Gdański. Przypomnijmy, że do kobiecej koszykarskiej ekstraklasy dopuszczono zespół GTK Gdynia, czyli tak naprawdę młodzieżowe rezerwy aktualnych mistrzyń kraju - VBW Arki Gdynia. Te ostatnie mają już za sobą pierwszy sukces w sezonie 2020/21. W meczu o Superpuchar Polski Arka pokonała Basket 25 Bydgoszcz 96:47. Gdynianki ponownie są głównymi faworytkami rozgrywek ligowych. Gorzowskie koszykarki otwierają sezon meczem w swojej hali z Basketem 25. To dawne Artego Bydgoszcz. Srebrne medalistki poprzednich rozgrywek, zespół bardzo zmieniony i osłabiony. Drużyna z Gorzowa ostatnie zmagania ligowe, przedwcześnie przerwane przez epidemię koronawirusa (nie rozegrano fazy play-off), skończyła na trzecim miejscu. REKLAMA Mecze gorzowskich koszykarek w EuroCupie najwcześniej w styczniu PROGRAM 1. KOLEJKI EBLK: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - Basket 25 Bydgoszcz (niedziela, 4 października, godz. 16.30, hala przy ul. Chopina), Energa Toruń - Enea AZS Poznań (sobota, 3 października), VBW Arka Gdynia - Politechnika Gdańska (przełożony na 21 października), CCC Polkowice - Pszczółka AZS UMCS Lublin (przełożony na 21 października), Zagłębie Sosnowiec - Ślęza Wrocław (przełożony na 21 października). Pauzuje GTK Gdynia. REKLAMA AWANSEM Z 7. KOLEJKI: sobota, 3 października GTK Gdynia - VBW Arka Gdynia