Jak tłumaczy radna Marta Bejnar-Bejnarowicz, taka społeczna potrzeba oraz pomysł na zmiany w przepisach narodził się podczas charytatywnych wydarzeń osiedlowych „Dzieje się na Piaskach” oraz „Wyprzedaż Garażowa z Ekoedukacją”. Imprezy te cieszyły się ogromnym powodzeniem i udział wzięły setki mieszkańców. Radni z klubu #kochamGorzow proponują więc zmianę uchwały dotyczącej opłaty targowej i zwolnienie z tej opłaty osób sprzedających własne, używane przedmioty, podczas imprez artystycznych, kulturalnych, charytatywnych, społecznych, festynów, wystaw, wyprzedaży, kiermaszy i tego typu zorganizowanych wydarzeń społecznych.

- Kwestia jest szczególnie istotna z punktu widzenia promocji niekupowania nowych przedmiotów, ale także zapobiegania produkcji elektrośmieci i wszelkich innych odpadów. Jako społeczeństwo kupujemy zbyt dużo, a przedmioty, z których przestajemy korzystać, często lądują w śmietniku, chociaż mogłyby z powodzeniem służyć kolejnym użytkownikom, dostając „drugie życie” - uzasadniają radni.

Ich zdaniem samorząd prowadzący odpowiedzialną politykę ekologiczną powinien promować postawy „no waste”, ograniczające produkcję odpadów i wspierać działania w kierunku wymiany, sprzedaży-kupna, ponownego wykorzystywania każdego produktu.

- Wspieranie rynku wtórnego i zmiana postaw konsumenckich jest skutecznym sposobem walki z nadprodukcją rzeczy codziennego użytku książek, odzieży i elektroniki, a co za tym idzie - produkcji śmieci, z którymi mieszkańcy Gorzowa mają spore utrapienie, ze względu na ceny wywozu i ich ilości. Jednym ze sposobów promocji powinno być zwolnienie z opłaty targowej osób, które chcą sprzedać swoje nieużywane już rzeczy, dając im drugie życie – argumentują radni.

Radni Marta Bejnar-Bejnarowicz i Krzysztof Kochanowski Fot. Facebook/Marta Bejnar-Bejnarowicz

Klub Radnych #kochamGorzów, który tworzą radni Marta Bejnar-Bejnarowicz, Krzysztof Kochanowski oraz Jerzy Synowiec złożył projekt zmiany uchwały do przewodniczącego rady miasta. W dotychczasowej uchwale zawarte już są pewne zwolnienia z opłat. Dotyczy to m.in. odręcznej sprzedaży gazet i biletów MZK, sprzedaży prowadzonej podczas imprez o charakterze charytatywnym i religijnym, sprzedaży własnych wyrobów artystycznych i rękodzielniczych prowadzonej podczas trwania imprez artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw i kiermaszy lub w miejscach do tego wyznaczonych przez prezydenta. Zwolniona od opłaty jest też sprzedaż podczas Jarmarków Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego.