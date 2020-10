Jeremi to całkiem zwykły nastolatek. Świetnie sobie radzi w wirtualnym świecie, online jest błyskotliwy i inteligentny, ale wychodząc na zewnątrz, do realnego świata i relacji, traci pewność siebie, staje się introwertyczny. Kiedy nagle jeden z przyjaciół poważnie zachoruje, Jeremi chce dla niego zorganizować w szkole koncert. Musi wejść w „real”, co wcale nie jest łatwe. Zwłaszcza że gwiazdą ma być ktoś, kto bardzo mu się podoba…

Ten lekki, zabawny, ale też pouczający tekst, w którym autor używa współczesnego młodzieżowego slangu, teatr prezentuje w ramach Miejskiej Kampanii Profilaktycznej, a spektakl wyreżyserowała Beata Chorążykiewicz.