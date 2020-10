Kliniczny Zakład Medycyny Nuklearnej będzie mógł dzięki temu wykonywać badania PET/CT w oparciu o izotopy znakowane Galem-68.

- Jeśli chodzi o ten zakres usług, to północna i zachodnia część Polski do tej pory były białą plamą. To oznaczało dla pacjentów, że na tego typu badania diagnostyczne musieli odbywać wielokilometrowe wyjazdy - mówi dr n. med. Piotr Zorga, kierownik Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Teraz to się zmieni, a pierwsi pacjenci, którzy czekają na tego typu badania, już są – dodaje.

Kupiony przez szpital generator Ge/Ga jest stałym źródłem izotopu Galu-68, tym samym Gal-68 jest uzyskiwany na miejscu, co uniezależnia gorzowski szpital od zewnętrznych dostawców i umożliwia codzienne wykonywanie badań PET/CT z zastosowaniem PSMA (Prostate Specific Membrane Antigen) do diagnostyki raka prostaty i znakowanych analogów somatostatyny do wykrywania ognisk nowotworów neuroendokrynnych.

Sprowadzanie gotowych izotopów z zewnątrz jest dość skomplikowane. Najbliższy cyklotron jest w Berlinie, a jeśli tam nie działa, to materiał przywożony jest z Kielc lub Warszawy. To czasem setki kilometrów do przebycia, a przecież w ciągu 2 godzin materiał rozpada się o połowę. Również pacjentów na badania zbierano w jeden konkretny dzień, kiedy do szpitala przyjeżdżał ten specjalnie sprowadzany izotop. Teraz preparaty będą przygotowywane na miejscu w świetnie wyposażonej tzw. pracowni gorącej z własnego izotopu.

- Ten generator to jeden z elementów całej technologii, której finalnym efektem jest prowadzenie dwóch badań niezwykle ważnych z punktu widzenia onkologii. Pierwsze to jest znakowanie Galem-68 PSMA. To jest takie bardzo specyficzne badanie dotyczące nawrotu raka prostaty, a także wznowy w guzach mózgu. Dzisiaj w tych dwóch obszarach to badanie jest bardzo pomocne i z korzyścią dla pacjentów. Posiadanie generatora umożliwia nam jeszcze wykonywanie badań ze znakowanymi analogami somatostatyny. To diagnostyka prowadzona u pacjentów w rzadszych nowotworach, które nazywamy guzami neuroendokrynnymi. Dla tej grupy pacjentów to metoda niezwykle ważna, bo na podstawie tych badań można przewidzieć, jak będziemy chorych leczyli. Już nie tylko więc pytanie, czy są chorzy, jak bardzo są chorzy, ale dzięki tym badaniom wybiera się dla nich odpowiednią terapię. I tu wchodzimy w obszar, w którym operuje tylko kilka ośrodków w Polsce – tłumaczy dr Zorga.

Możliwość zlecenia i wykonania badań generatorem Ge/Ga przy użyciu radioznaczników Galu-68 zdecydowanie ułatwi życie pacjentom z tego obszaru kraju i innych ośrodków onkologicznych z obszaru zachodniej Polski (Szczecina, Poznania oraz Wrocławia).

Kolejny w Polsce ośrodek z generatorem germanowo-galowym świadczący usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z pewnością pomoże w rozładowaniu kolejek na te badania, przyspieszy diagnostykę i leczenie. - Sam generator to jedno, ale liczy się know-how, technologia, którą trzeba opanować: kontrola jakości, sposób znakowania izotopów. Sztuką jest raczej to, jak z tego pozyskanego izotopu zrobić odpowiedni preparat, który będzie podawany pacjentom i jak go wykorzystać w diagnostyce dla ich korzyści – mówi dr Zorga.