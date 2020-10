Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak gościł dziś w Gorzowie i na początek obaj prezydenci przejechali się po mieście rowerami.

Podstawą współpracy obu miast ma być wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Obaj prezydenci przyznają, że są obszary, w których Poznań skorzysta z gorzowskich rozwiązań, a Gorzów może nauczyć się od Poznania.

- Chcemy korzystać z umiejętności Poznania, naszego większego brata. Ale jeśli będzie to możliwe, też chcemy służyć radą. Dla nas ważne jest, by poznawać sposoby dobrego funkcjonowania miasta – powiedział prezydent Wójcicki. – List intencyjny otwiera w sposób formalny tę współpracę, choć znamy się i współpracowaliśmy już wcześniej. Nasze miasta wiele łączy, tę łączność chcemy podtrzymywać i wzmacniać – dodał.

Oba miasta mają wspólny interes w rozwoju turystyki. Poznań ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, ale – jak podkreślił prezydent Jacek Jaśkowiak - kryzys i pandemia zmieniły sytuację i zmusiły do poszukiwań nowych rozwiązań.

REKLAMA

- Gorzów postawił na rozwój i rewitalizację terenów zielonych i rekreacyjnych. Remontujemy, dbamy i budujemy. W Gorzowie między innymi jest jeden z lepszych w regionie skateparków, a każda inwestycja drogowa to kolejne kilometry ścieżek rowerowych – stwierdził prezydent Wójcicki.

Poznań i Gorzów mogą też połączyć siły w promocji obu miast i regionów. - Również okolice Gorzowa mają niepowtarzalny urok, rozwijają się i oferują coraz bardziej atrakcyjne formy spędzania czasu - to zdecydowanie poprawia atrakcyjność samego miasta - zauważył prezydent Jaśkowiak. To silny argument za wspólną promocją i „podzieleniem się” ruchem turystycznym.

Aby móc się skutecznie dzielić, najważniejsza jest dostępność komunikacyjna między miastami. Dlatego miasta będą zabiegać m.in. o poprawę siatki połączeń kolejowych między Gorzowem a Poznaniem.

REKLAMA

Kolejna dziedzina, w której miasta mogą współpracować, to problem migracji edukacyjnej i zawodowej. - W Poznaniu mieszka wiele osób, które urodziły się w Gorzowie i okolicy, uczyły się w tutejszych szkołach, potem skończyły studia i część z nich została w Poznaniu. Z jeden strony to Poznań cieszy, bo to są ambasadorowie Gorzowa, ale z drugiej strony ruchy migracyjne powodują, że Gorzów traci – stwierdził Jacek Jaśkowiak. Gorzów będzie zabiegał o to, aby zatrzymywać w Gorzowie specjalistów, którzy kształcili się w Poznaniu, a także zainteresować Gorzowem specjalistów z Poznania, którzy mogą wesprzeć rozwój branż technicznych. - Mieszkańcy Poznania mogą zasilić kadrę specjalistów w mieście, a Gorzów chętnie ich ugości – zapewnił prezydent Wójcicki.

Prezydenci Jacek Jaśkowiak i Jacek Wójcicki podpisują list intencyjny o współpracy Poznania i Gorzowa Fot. Łukasz Kulczyński/Urząd Miasta Gorzowa

- Musimy szukać takich rozwiązań, by w Gorzowie powstawały lepiej opłacane miejsca pracy. Jeśli pomyślimy szerzej biznesowo, w dłuższej perspektywie, to inwestorów, którzy mają projekty rozwojowe i ambicje na różne formy biznesu, możemy zainteresować też naszymi partnerami. To tylko część możliwości, które otwiera nasze porozumienie – tłumaczył prezydent Jacek Jaśkowiak.