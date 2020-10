Dzięki uruchomieniu punktu zarząd szpitala chce ograniczyć liczbę osób wchodzących do lecznicy, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pracowników.

- Każdy, kto chce odebrać wyniki badań, może to zrobić szybko i sprawnie, z pominięciem procedury mierzenia temperatury i wypełniania ankiety epidemiologicznej - mówi Barbara Kasperska, kierownik ds. funkcjonowania poradni, rejestracji i pracowni szpitalnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie.

Od czwartku, 1 października w nowym punkcie będą wydawane wyniki badań laboratoryjnych i opis badań radiologicznych; płytkę z badaniem nadal trzeba będzie odbierać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. - Pracujemy jeszcze nad usprawnieniem procedury wydawania wyników w formie cyfrowej na płycie CD. Jesteśmy już po pierwszych testach - dodaje.

Tak jak do tej pory, odbierając wyniki trzeba okazać dowód tożsamości lub upoważnienie do odbioru wyników innej osoby. Centralny Punkt Obioru Wyników znajduje się w nieczynnej od kilku lat portierni przed głównym budynkiem szpitala. W ciągu ostatnich tygodni budynek został dostosowany do nowego przeznaczenia.

- Uruchomienie Centralnego Punktu Wydawania Wyników to tylko jeden z elementów ograniczania w dobie pandemii miejsc, w których potencjalnie może dojść do zakażenia. Od kilku miesięcy promujemy nasz system eRejestracja, dzięki któremu wyniki badań i historię wizyt w poradniach można pobrać bez wychodzenia z domu, z dowolnego miejsca na świecie i dowolnego urządzenia z dostępem do internetu – informuje Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Centralny Punkt Wydawania Wyników jest czynny w dni powszednie: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7-15, w środy w godz. 7-18.