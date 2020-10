To sześć zadań ogólnomiejskich, siedem z kategorii oświatowej, a pozostałe 36 w różnych rejonach miasta.

- Budżet to ważna rzecz dla naszej miejskiej społeczności. Mieszkańcy sami składają propozycje, angażują się w głosowanie, a potem także w realizację tych projektów – mówił prezydent Jacek Wójcicki, przedstawiając wyniki głosowania na zadania z przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

W kategorii ogólnomiejskiej zwyciężył cały pakiet łączący 5 zadań za kwotę 566 474 zł. Będzie to:

instalacja drzew solarnych zasilających napis I love Gorzów (450 000,00 zł), Gorzowski Banksy – organizacja konkursu na mural o tematyce ochrony środowiska i wykonanie projektu wraz z imprezą tematyczną (58 tys. zł), wykonanie muralu upamiętniającego gorzowskiego artystę malarza Wiktora Czyżewskiego (38 tys. zł), parkrun – oznakowanie trasy (13 969 zł), umieszczenie 3 metalowych pojemników w kształcie czerwonego serca do zbiórki plastikowych nakrętek w parku Górczyńskim, na łączce harcerskiej przy Kłodawce oraz na parkingu przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (6,5 tys. zł).

O te zadania wnioskowała Monika Dubkowska. - Drzewka solarne stoją już w wielu miastach, wzorowałam się na takim, które można zobaczyć np. w Lizbonie. Zasilane energią słoneczną będzie w pełni ekologiczne, będzie można tam sobie podładować na przykład telefon. Będzie też połączone z napisem „I love Gorzów”. Pozostaje jeszcze wybór lokalizacji. Są trzy propozycje: nad schodami Donikąd, na bulwarze lub na błoniach. Moim zdaniem ta ostatnie byłaby najlepsza. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić zdjęcie wieczorem, będzie miał piękną wizytówkę – opowiada wnioskodawczyni. Chciałaby też, żeby zastosowane zostały najnowszej generacji lampy LED-owe, aby można było też sterować kolorami, dostosowując je do różnych okazji.

- W kategorii rejonowej należy wyróżnić specjalnie Wieprzyce i Staszica, bo wnioskodawcy z tych dwóch osiedli doszli do porozumienia, wybrali projekty do zrobienia w przyszłym roku i głosowanie było już tylko formalnością – mówi prezydent Jacek Wójcicki.

A oto co będzie zrobione w poszczególnych rejonach:

Wieprzyce

Pakiet łączący 2 zadania za kwotę 352,8 tys. zł zł:

Budowa odcinka ul. Komandosów (334 tys. zł ), montaż ławek z oparciami i koszy na śmieci przy ul. Dobrej (18,8 tys. zł)

Staszica

Pakiet łączący 7 zadań za kwotę 430.9 tys. zł:

Budowa drogi na istniejącej podbudowie przy ul. Brukselskiej (169,3 tys. zł), remont drogi asfaltowej przy ul. Staszica (21,7 tys.zł), remont chodnika przy ul. Sportowej (55,4 tys. zł), bezpieczny wjazd przy ul. Matejki 75-79 (42,5 tys. zł), poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Staszica (11,4 tys. zł), montaż wiaty oraz dwóch ławostołów dla rodzin z dziećmi w parku Słowiańskim (57.9 tys. zł), budowa chodnika na odcinku od ronda Szczecińskiego do wjazdu obok budynku przy Brukselskiej 7 (72,7 tys. zł).

Słoneczne

Pakiet łączący 3 zadania za kwotę 425,5 tys. zł:

Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 (340 tys. zł), remont schodów między blokami przy ul. Gwiaździstej 18-20 (28,1 tys. zł), naprawa schodów przy wieżowcu przy ul. Gwiaździstej 20 (29,9 tys. zł), zagospodarowanie skarpy przy ul. Ikara (27,3 tys. zł).

Piaski

Pakiet łączący 6 zadań za kwotę 429,7 tys. zł:

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Taczaka (86,9 tys. zł), budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego i Ukośnej (65,1 tys. zł), montaż progów zwalniających przy ul. Wiejskiej (9,1 tys. zł), montaż zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Bazaltowej (39,5 tys. zł), remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego (31 tys. zł), budowa placu zabaw przy ul. Granitowej i Kamiennej (198 tys. zł).

Śródmieście/Centrum

Utwardzenie terenu podwórka przy ul. Matejki (429,8 tys. zł).

- Jestem szczęśliwy, że udało się namówić sąsiadów. Tam są złe warunki: jak pada, jest błoto po kostki, jak susza, to jak na pustyni wieje piaskiem – opowiada Eugeniusz Rożek, który zgłosił ten pomysł do budżetu. Podkreśla, że i sami mieszkańcy dołożyli swoją całkiem sporą „cegłę” do poprawy estetyki, bo wyremontowali kamienice. - Wszystkie wspólnoty zadłużyły się na prawie milion. To był nasz wkład, a teraz za pieniądze z budżetu będzie zrobiony porządek. Trzeba tylko rozstrzygnąć, jaka ma być nawierzchnia. W kosztorysie ujęty był polbruk, ale ja jestem za tym, żeby wykorzystać stare kostki granitowe z rozbiórek ulic. Tym bardziej że nasze domy pochodzą z 1920 r., mają więc równe sto lat – mówi pan Eugeniusz, który z zawodu jest technikiem budowlanym i z pewnością dopilnuje, aby wszystko było zrobione jak należy. Czuje tylko pewien dyskomfort, bo jego projekt zgarnął całą pulę na rejon. - Nie chcę, żeby wyszło na to, że jesteśmy egoistami. W śródmieściu było zgłoszonych wiele zadań równie ważnych jak moje. Zgłaszając wniosek, nie do końca miałem pojęcie o samej istocie Budżetu Obywatelskiego, że ma on służyć społecznej integracji. Staszica i Wieprzyce pokazały, że to jest możliwe, że się dogadano. Nasz projekt poprawi warunki dla 60 rodzin. To w skali całego rejonu niedużo. Ale w następnych edycjach inni mogą liczyć na moje poparcie – mówi.

Zakanale

Pakiet łączący 3 zadania za kwotę 436,1 tys. zł:

Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej (424 tys. zł), poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Zakanala (1,8 tys. zł), Zakanale przyjazne dzieciom (10,3 tys. zł).

Zamoście

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę 367,8 tys. zł:

Budowa drogi z kostki brukowej, ul. Wał Poprzeczny (258 tys. zł), budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Śląskiej 8-12 (87 ,9 tys. zł), budowa chodnika przy ul. Mechanicznej prowadzącego do rynku przy ul. Św. Jerzego (13,6 tys. zł), poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Zawarcia (8,3 tys. zł).

Manhattan

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę 430,5 tys. zł:

Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Manhattanu (21,9 tys. zł), budowa schodów przy ul. Zielona Kotlina (32 tys. zł), remont ul. Batalionu Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych (348,6 tys. zł), oświetlenie drogi miejskiej oraz parkingu przy ulicy Ogińskiego wzdłuż budynku Sosnkowskiego 46 (28 tys. zł).

Dolinki

Budowa podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wraz z pracami dodatkowymi przy kompleksie przychodni Piłsudskiego 1A i 1B (384,5 tys. zł).

Górczyn

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę 435,1 tys. zł:

Budowa schodów z poręczą przy ul. Połanieckiej (86,5 tys. zł), budowa oświetlenia przy ul. Marii Juchacz (335,9 tys. zł), montaż progów zwalniających przy ul. Szwoleżerów (9 tys. zł), poprawa infrastruktury rowerowej na Górczynie (3,8 tys. zł).

Głosowaliśmy przez internet

Głosowanie trwało od 7 do 21 września. Oddano ponad 18 tys. głosów (każdy mieszkaniec miał do dyspozycji cztery głosy na różne kategorie, nie wszyscy jednak oddawali wszystkie głosy). Tym razem ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwe było jedynie głosowanie drogą elektroniczną. - Obawialiśmy się, jak nowy sposób głosowania wpłynie na frekwencję. Można jednak powiedzieć, że głosowanie się udało, choć przejście na głosowanie elektroniczne planowaliśmy wprowadzać stopniowo - powiedziała Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektorka Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Urzędu Miasta.

Gorzów dla rowerów

Wśród zadań do realizacji zwraca uwagę, że jest sporo drobnych inicjatyw rowerowych. Toi w dużej mierze zasługa Wojtka Pięty. - Od kilku lat co roku jakiś mój projekt wygrywa. W tym roku jest za to kilka małych, bo postawiłem na drobne elementy. Głównie chodziło o infrastrukturę rowerową. Jest też miękki projekt dotyczący organizacji zawodów na skateparku. One cieszą się dużym zainteresowaniem, jak zresztą wszystko wokół skateparku. Nie wygrał największy projekt, rozbudowy obiektu. Szkoda, bo to nie jest nasz kaprys, ale po prostu skatepark zrobił się już za ciasny, jest aż niebezpiecznie. Spróbujemy w przyszłym roku. Natomiast teraz postawiłem na poprawę infrastruktury, odnowienie starych ścieżek rowerowych. Te nowe są fajne, asfaltowe, ale starsze ścieżki wymagają choćby poprawy oznakowania, obniżenia krawężników na przejazdach, wyrównania – mówi.