„Brawo! Dla trenera za pomysł na to spotkanie i dla zawodników za kawał serducha, które zostawili w tym spotkaniu. Jedziemy dalej. A dzisiejszy wynik to największy sukces w 72-letniej historii klubu” - tak gratulował Budowlanym Dawid Kownacki i nie był to głos przypadkowy. Urodzony w Gorzowie, 23-letni reprezentant Polski wspiera drużynę z Murzynowa i chciałby, aby się rozwijała. Patrząc, jak ten klub rośnie sportowo i organizacyjnie, jesteśmy pewni, że klasa okręgowa to jest tylko krótki przystanek.

Czytaj także: Rozbita Warta Gorzów w derbowym meczu w Zielonej Górze Za chwilę będziemy mówić, że Łukasz Piszczek ma swoją drużynę w Goczałkowicach w trzeciej lidze, a Dawid Kownacki swoją, na tym samym poziomie w podgorzowskim Murzynowie? To możliwe. Strzelec złotej bramki, trapiony przez całą karierę kontuzjami, mistrz Polski z Legią Warszawa Michał Efir, Rafał Świtaj, Adam Suchowera, Michał Chyrek, Maciej Sędziak, Łukasz Żeliszewski i trener Mateusz Konefał, w przeszłości szkoleniowiec Warty... To nie są przypadkowe, piłkarskie nazwiska, ale zebrane w Budowlanych w jasnym celu. Mimo wszystko, gdy na puchar przyjeżdża trzecioligowiec, to... - Nie powinien sobie pozwalać na takie wpadki, wielki wstyd - nie przebierał w słowach prezes Warty Zbigniew Pakuła. - Po takim meczu mogę tylko przeprosić. Na boisku różnicy dwóch poziomów rozgrywkowych, które dzielą obie ekipy, zupełnie nie było widać. - Taki jest ten sport. Nieprzewidywalny. Dlatego wszyscy go tak kochają - dodał Kownacki. - Wygraliśmy konsekwencją i serduchem, ale pokazaliśmy, że umiejętności też mamy. Czytaj także: Najwyższe zwycięstwo Stilonu w rundzie jesiennej W lubuskim pucharze gra dalej czwartoligowy Stilon Gorzów, który pokonał inną drużynę z okręgówki Wartę w Słońsku 2:0, po golach Patryka Nideckiego i Krystiana Koszuty. Kolejne pucharowe spotkania odbędą się już na wiosnę 2021 r., z udziałem 16 ekip z całego woj. lubuskiego. REKLAMA W sobotę, 3 października o godz. 16, w trzeciej lidze, Warta podejmie na stadionie przy Olimpijskiej Rekord Bielsko-Biała. Stilonowcy w czwartej lidze, w niedzielę, 4 października w samo południe, zmierzą się z rezerwami Lechii w Zielonej Górze. WYNIKI 4. RUNDY LUBUSKIEGO PUCHARU POLSKI, GRUPA PÓŁNOCNA: Budowlani Murzynowo (klasa okręgowa) - Warta Gorzów (trzecia liga) 1:0

Warta Słońsk (klasa okręgowa) - Stilon Prosupport Gorzów (czwarta liga) 0:2

Warta II Gorzów (klasa okręgowa) - Polonia Słubice (czwarta liga) 0:3

FC Kursko (klasa A) - Piast Karnin (klasa okręgowa) 1:2

Odra Górzyca (klasa A) - Pogoń Skwierzyna (czwarta liga) 0:4

Spartak Deszczno (klasa okręgowa) - Ilanka Rzepin (czwarta liga) 2:9.