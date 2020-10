W pierwszej piątce duńskiego finału znalazło się aż czterech żużlowców związanych w tym sezonie ze Stalą.

Thomsen to podpora gorzowskiej drużyny, niedawno w lidze doszedł do średniej biegowej 2 pkt, co daje mu miejsce wśród najlepszych zawodników ekstraklasy. W Stali liczą, że Duńczyk, który cały czas się rozwija, będzie kluczowym żużlowcem żółto-niebieskich także w kolejnych latach. Thomsen właśnie wygrał wielki finał mistrzostw Danii w Vojens i zdobył swój pierwszy w karierze złoty medal. Marzy, aby wkrótce stać się stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix.