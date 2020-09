Symboliczne czeki gorzowskim przedstawicielkom sportów wodnych, aktualnie liderkom w swoich dyscyplinach, wręczył wicemarszałek Łukasz Porycki. Podczas spotkania zaprezentowana została baza sportowa AZS AWF: sala ergometrów, siłownia, hangary, w których przechowywany jest sprzęt wioślarski i kajakarski.

Anna Puławska to srebrna i brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata seniorów w kajakowej dwójce i czwórce. W obu tych konkurencjach Polki wywalczyły przepustki do Tokio. W 2020 r., przez epidemię koronawirusa, nie mieliśmy w kajakarstwie żadnych międzynarodowych, mistrzowskich imprez. Igrzyska olimpijskie w Japonii również zostały przełożone na przyszły rok. Wierzymy, że w nowym terminie dojdą do skutku.