Przypomnijmy, że pomnik Adama Mickiewicza w związku z budową ronda przy domu handlowym Rolnik musiał zostać przesunięty o kilkanaście metrów. Przy okazji rozbiórki cokołu archeolodzy natrafili na to, czego się właściwie spodziewali: akt erekcyjny, a właściwie dwa dokumenty zdeponowane w jednej tubie.

Złożenie kapsuły czasu w cokole pomnika Adama Mickiewicza Fot. DARIUSZ BARAŃSKI

Starszy dokument z 1945 r. mówi o planach budowy w tym miejscu pomnika Wolności. Młodszy z 1957 r. dotyczył już pomnika Adama Mickiewicza. Co ciekawe, oba dokumenty były spisane na niemal identycznym papierze i ich konserwacja wyglądała bardzo podobnie.

Odnowione akty erekcyjne Fot. Bartłomiej Nowosielski/Urząd Miasta Gorzowa

Materiały były bardzo zniszczone, do tuby dostała się woda, a papier był złej jakości. Ich konserwacja trwała pół roku. Udało się i oryginały zostaną przekazane przez miasto do Archiwum Państwowego. - To ważne dokumenty w historii Gorzowa. Zachowujemy je, a do nowej kapsuły czasu wkładamy ich kopie wraz z naszym przesłaniem dla potomnych, informacjami o mieście w 2020 r. - mówił prezydent Jacek Wójcicki.

Tuba z dokumentami została ponownie umieszczona w cokole pomnika. Na nowym dokumencie podpisali się wszyscy obecni na uroczystości.