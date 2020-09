Od sezonu 2021 w każdym meczu rozgrywek PGE Ekstraligi oraz niższych lig w drużynach obowiązkowo będzie znajdował się w składzie meczowym zawodnik do 24. roku życia. Zawodnik w kategorii U24 może być obcokrajowcem lub żużlowcem polskim. Jeżeli będzie to Polak, nie będzie on liczony do wypełnienia limitu zawodników polskich w składzie (tych będzie nadal czterech – dwaj zawodnicy polscy z numerami 6/7 i 14/15 oraz dwaj z numerami 1-5/9-13). Bez zmian pozostanie przepis o możliwości wystawienia w składzie zawodnika rezerwowego z numerem 8/16 w kategorii U23 (Polaka lub obcokrajowca).

To dobra wiadomość dla Rafała Karczmarza, który za chwilę skończy wiek juniora. Rok temu chciał iść na sportową emeryturę, teraz spróbuje podjąć walkę o miejsce w składzie Stali również jako senior, bo już oficjalnie poinformował o nowej umowie w Gorzowie. - Są zawodnicy, którzy potrzebują czasu, spokoju i wzajemnego zaufania, i takim żużlowcem bez wątpienia jest Rafał Karczmarz - przekazał prezes Stali Marek Grzyb. - Rafał ma ogromny talent i możliwości. Jego miejsce jest w domu, w Gorzowie, w Stali Gorzów. Jako klub stawiamy na naszych wychowanków, tutaj mają szanse pokazać, co potrafią, tutaj przy Bartku Zmarzliku mogą sporo się nauczyć. W tym sezonie Rafał wrócił mocniejszy na tor, a w przyszłym udowodni wszystkim, na co go stać. Dzisiaj wszelkim informacjom o odejściu z Gorzowa zaprzeczył 27-letni Szymon Woźniak, żużlowiec Stali od 2018 r. i na pewno także w sezonie 2021. - Szymon Woźniak to bez wątpienia chłopak ze Stali - dodał prezes Grzyb. - Wierzymy w jego potencjał i umiejętności. Już nie raz udowodnił, że na torze walczy do końca. Trzymaj gaz, Szymek, i cieszymy się, że zostajesz z nami na dłużej. 26 sierpnia 2018 r., żużlowa runda Grand Prix w Gorzowie. 1. Martin Vaculik, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Tai Woffinden, 4. Patryk Dudek FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ Kwestią czasu są oficjalne informacje o pozostaniu w Gorzowie kapitana Bartosza Zmarzlika, który w najbliższy weekend w Toruniu będzie bronił złotego medalu w mistrzostwach świata i ma ogromną szansę, aby ponownie zdobyć główne trofeum. Jednym z kluczowych zawodników ma być dalej Duńczyk Anders Thomsen. Aż do listopada poczekamy z potwierdzeniem informacji, że po dwóch latach spędzonych w Zielonej Górze, ponownie stalowcem będzie 30-letni Słowak Martin Vaculik. PARY PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF: niedziela, 20 września RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46 Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44 poniedziałek, 28 września Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra 57:33 niedziela, 4 października godz. 19.15, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław MECZE O 1. MIEJSCE: piątek, 9 października STAL G./Sparta - Fogo Unia Leszno niedziela, 11 października Fogo Unia Leszno - STAL G./Sparta MECZE O 3. MIEJSCE: piątek, 9 października RM Solar Falubaz Zielona Góra - STAL G./Sparta niedziela, 11 października STAL G./Sparta - RM Solar Falubaz Zielona Góra