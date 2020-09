Pierwszą część półfinałowego starcia między gorzowianami a wrocławianami wygrała u siebie minimalnie Sparta 46:44.

Pierwotnie rewanż na stadionie im. Edwarda Jancarza miał się odbyć wczoraj, ale z powodu kilkudniowych, obfitych opadów deszczu to nie była niedziela dla żużla. Zawody przełożono na poniedziałek już w sobotę. Wtedy wydawało się, że nawierzchnię uda się przywrócić do stanu używalności.

Ważna informacja: mimo takich zapowiedzi, pod koniec ubiegłego tygodnia na naszym torze ostatecznie nie została rozłożona folia, bo mocny deszcz przyszedł szybciej niż to sobie zakładali gorzowianie, a przykrywać mokrej nawierzchni nie ma sensu.

Lepszą pogodę mieliśmy w Gorzowie dziś od rana i od ósmej rozpoczęła się walka z czasem. Próby osuszania toru na różne sposoby, dosypano kilka ciężarówek świeżej nawierzchni. Szybko jednak zrobiło się chłodno, cały czas było bardzo wilgotno. Mamy już koniec września, a nie środek lata.

Poniedziałek, 28 września 2020 r. Półfinałowy mecz żużlowej PGE Ekstraligi Stal Gorzów - Sparta Wrocław został odwołany FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- Może i w pojedynkę parę okrążeń dałoby się tu przejechać, ale na ściganie w czwórkę nie ma szans. Tor jest zwyczajnie niebezpieczny. Plastelina, której w nocy nie da się ubić i dodatkowo wysuszyć - powiedział Brytyjczyk Tai Woffinden, zawodnik Sparty. - Żeby było jasne, to nie jest tylko nasze zdanie, ale również gorzowskich zawodników i zgłaszaliśmy to wcześniej. Tu nikt nie kwapi się do jazdy i mam nadzieję, że przyjedziemy do Gorzowa jeszcze raz, aby zrobić widowisko i powalczyć o finał w znacznie lepszych warunkach.

Z minuty na minutę była przesuwana próba toru. Słyszeliśmy, że jeden czy drugi zawodnik spróbuje jak faktycznie zachowuje się ta nawierzchnia. Żużlowcy jednak nawet nie założyli kewlarów, pozostali w kurtkach i czapkach.

– Gospodarze wykonali przy torze ogromną pracę, ale po kilkudniowym, obfitym deszczu, temperatura nie była wysoka. Mimo dosypywania świeżego materiału, wielokrotnego mieszania, ubijania, po konsultacji z kierownikami drużyn i zawodnikami, doszliśmy do wniosku, że nie są to warunki, w których można bezpiecznie rozegrać mecz - powiedział Marek Wojaczek, przewodniczący jury. - Może z góry wydaje się, że nawierzchnia nie jest taka zła. Proszę zaufać, że to jest niebezpieczna plastelina. Zawodnicy mieliby problem, aby w czasie jazdy na motocyklach złożyć się w wiraż, a co dopiero się ścigać. Był wstępny plan, żeby ruszyć z próbą toru. Po rozmowach z najbardziej doświadczonymi żużlowcami doszliśmy jednak do wniosku, że to nie ma sensu. Nikt nie ma pretensji do gospodarzy, po prostu tor przyjął za dużo wody, a mamy już pogodę jesienną. Co dalej nie wiem, po prognozy na kolejne dni są różne, a tor w Gorzowie ponownie trzeba otworzyć i skutecznie wysuszyć. Przygotować do zawodów.

W drugim półfinale Unia Leszno rozbiła u siebie Falubaz Zielona Góra i wjechała do wielkiego finału, ale w tym momencie trudno zakładać, że pierwsze mecze o złoto oraz brąz zostaną rozegrane w niedzielę, 4 października, bo nie znamy rozstrzygnięcia w półfinale Stal - Sparta, a terminarz w najbliższych dniach jest przepełniony. We wtorek mecz Polska - Rosja w Bydgoszczy, jedzie faza play-off w lidze szwedzkiej, Duńczycy chcą wyłonić indywidualnego mistrza kraju seniorów, a dalej mamy decydujące rozstrzygnięcia w Grand Prix. Kolejne podejście do półfinałowego rewanżu w Gorzowie dopiero w niedzielę, czy jednak uda się wcześniej? Czekamy na oficjalny komunikat.

PARY PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 20 września

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46

Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

poniedziałek, 28 września

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra 57:33

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław - mecz odwołany