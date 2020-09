Trwało to trzy lata i zrobili to we trzech: Tadeusz Żygański, mechanik samochodowy, a więc spec od mechaniki i elektryki, Ryszard Andrzejewski, wilk rzeczny z papierami bosmańskimi i szyperskimi i Andrzej Moskaluk, rzeźbiarz.

Gorzowski artysta jak najbardziej pasuje do tej szkutniczej ferajny, bo pamiętamy przecież, jak sześć lat temu wspólnie z Adamem Garnkiem wzięli udział w projekcie „Genius Fluminis” i stworzyli niesamowite obiekty pływające. To wtedy rzeka wciągnęła go na dobre. Tym razem miał okazję wspólnie stworzyć prawdziwy statek.