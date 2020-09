1 ZDJĘCIE CEZARY ASZKIEŁOWICZ

Odcinek trasy z węzła w Rzepinie do Szczecina i Świnoujścia to fragment magistrali kolejowej liczącej prawie pół tysiąca kilometrów i łączącej Wrocław z Bałtykiem w Świnoujściu. Trasa ma też znaczenie międzynarodowe - to szlak do Skandynawii.