W woj. lubuskim zdecydowanie wszystkim odjechała męska ekipa Olimpii Sulęcin, która od paru lat ma ambicje, aby być gotowym organizacyjnie na walkę w drugiej lidze co do ważności w Polsce, czyli atrakcyjnej Tauron 1. Lidze, gdzie w tym sezonie wygrała oba mecze.

Siatkarski Gorzów wspomina piękne, ale już coraz bardziej odległe, medalowe czasy. Od ostatniego podium w ekstraklasie Stilonu minęło już 20 lat.

Pięć lat temu GTPS Gorzów podjął nieudaną próbę awansu na zaplecze PlusLigi i od tego momentu nie mieliśmy w naszym mieście seniorskiego zespołu w jakiejkolwiek sensownej lidze. Próby były podejmowane, ale udało się dostać do drugiej ligi klubowi SKS. - Mamy nadzieję, że to będzie pierwszy krok do odbudowy siatkówki w Gorzowie. My w tej chwili startujemy z planem, aby utrzymać się na trzecim poziomie rozgrywkowym - zapowiadał Wojciech Janas, jeden z trenerów SKS.