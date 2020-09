Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta trwa od 2018 r. Firma Budomex przebudowuje ok. 3-kilometrowy odcinek wylotówki. Na ul. Łukasińskiego kończy się już budowa drugiej jezdni, na ul. Elżbiety Zawackiej (d. Bierzarina) i ul. Walczaka również powstanie druga jezdnia, przebudowane zostaną skrzyżowania, a na istniejących jezdniach naprawiona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Przebudowane będzie też torowisko tramwajowe od ronda Gdańskiego wzdłuż ul. Walczaka.

W związku z planowanymi pracami z trasy linii tramwajowej zniknie dotychczasowa pętla Silwana. Niedawno uruchomiony po kilkuletniej przerwie tramwaj linii 1 pojedzie więc krótszą trasą. Prawdopodobnie nastąpi to w październiku lub listopadzie. Miasto musi to jeszcze skoordynować z przebudową ul. Kostrzyńskiej, czyli na drugim końcu linii tramwajowej. Tam w związku z przebudową ulicy i budową wiaduktu nad torami również skrócono właśnie przebieg linii. Tramwaje jeżdżą dopiero od przystanku Zakład Energetyczny, a w kierunku Wieprzyc kursują autobusy komunikacji zastępczej.

Kiedy już zlikwidowana zostanie pętla Silwana, tramwaje będą miały tymczasowy przystanek końcowy w okolicy ul. Dowgielewiczowej, czyli o kilometr wcześniej.

Po przebudowie ul. Walczaka tramwaje będą za to jeździły dalej niż dotąd. Trasa tramwajowa ma zostać przedłużona aż do do ul. Fieldorfa-Nila.

Inwestycja ma zakończyć się przed końcem przyszłego roku.