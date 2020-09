Po trzech trafieniach z rzędu Aleksandra Kryszenia, objęliśmy prowadzenie 3:0 i właściwie już od pierwszych minut mieliśmy kontrolę nad tym pojedynkiem.

Tym razem gospodarzy nie mogli wspierać kibice, bo burmistrz Grodkowa zarządził, że wszystkie mecze w gminie będą odbywać się bez udziału publiczności. Powiat brzeski, a więc również Grodków, znajduje się w żółtej strefie, obowiązują tam zatem dodatkowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

Lepsze momenty rywali to doprowadzenie w 11. minucie do remisu 6:6, potem kilka razy jednobramkowa strata do stalowców. Ostatni, bliższy kontakt to 39. minuta - prowadzenie gorzowian 21:19. I ponownie - identycznie jak w meczu z Grunwaldem - bardzo solidna gra po przerwie, gdzie nie dajemy przeciwnikowi szansy, aby napsuł nam nerwów w końcówce. W 52. minucie, po siódmym trafieniu profesora Bartosza Starzyńskiego, mieliśmy już nawet siedem bramek przewagi (29:22).