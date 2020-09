To z pewnością nie jest weekend, zachęcający do oglądania zmagań sportowców na otwartych stadionach. Leje w woj. lubuskim od piątku i skończy dopiero w poniedziałek. W czwartej lidze nie doszedł do skutku mecz w Krośnie Odrzańskim, gdzie boisko nie nadawało się do gry.

W Gorzowie zagrali bez przeszkód i pierwszy raz w tym sezonie stilonowcy tak zdominowali rywala. Od razu dodajmy, że przeciwnika dość mocno osłabionego.

- Uważam, że pracujemy solidnie i naszą lokatę z czasem będziemy poprawiać. Będziemy mieli okazje, byle ich jak najwięcej wykorzystywać, bo z tym mamy dotychczas duży kłopot - mówił Krzysztof Kaczmarczyk, trener gorzowskiego czwartoligowca.