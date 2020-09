Stalowcy próbowali zabezpieczyć się na bardzo złe prognozy pogody, tor został przykryty folią. Najpierw deszcz miał ustać w niedzielne popołudnie, inne prognozy wskazywały jednak obfite opady aż do poniedziałku i właśnie one się sprawdziły. Nie ma szans na żużel w Polsce w tę niedzielę.

Na wniosek organizatorów mecz Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra został przełożony na poniedziałek, 28 września, na godz. 18. Spotkanie w Gorzowie Stali ze Spartą rozpocznie się o godz. 20.30.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak czekaliście na ten mecz. Zapewniamy, że nie mniej niż my. Po trudnym początku sezonu chcemy zakończyć go tak, jak każdy z nas tego oczekuje - w sportowej rywalizacji na torze, gdzie wygra lepsza z drużyn, a nie pogoda. Wierzymy, że również w nowym terminie żółto-niebiescy kibice poniosą stalowców do zwycięstwa i będziemy mogli cieszyć się z finału” - takimi słowami gorzowski klub zachęca fanów do przyjścia na stadion również w nowym terminie. Stal poinformowała, że w niedzielę mecz odbyłby się przy możliwym w czasie epidemii koronawirusa komplecie publiczności.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - BETARD SPARTA WROCŁAW

Pierwszy mecz 46:44 dla Sparty.

Poniedziałek, 28 września, godz. 20.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+.

SPARTA: 1. Maciej Janowski, 2. Chris Holder, 3. Przemysław Liszka, 4. Max Fricke, 5. Tai Woffinden, 6. Gleb Czugunow, 7. Michał Curzytek.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Niels Kristian Iversen, 12. Anders Thomsen, 13. Jack Holder, 14. Wiktor Jasiński, 15. Rafał Karczmarz.

PARY PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 20 września

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46

Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

poniedziałek, 28 września

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra

godz. 20.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

MECZE O 1. MIEJSCE I 3. MIEJSCE:

4 i 11 października